La mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League spalanca le porte in uscita a molti talenti. Lo scarso minutaggio di Alexis Sanchez, in particolare, ha suscitato l'attenzione di Inter e Juventus, alla finestra per l'attaccante.



CLAUSOLA - Nel contratto del cileno, poi, si legge un indizio che potrebbe allontanare Sanchez dai Red Devils. Come riportato da Daily Mail, infatti, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, l'ex Arsenal e Udinese si vedrà diminuito l'ingaggio del 25%. Se ora agli ordini di Solskjaer percepisce (la bellezza di) circa 25 milioni di euro l'anno, dalla prossima stagione lo stipendio di 18,7 milioni potrebbe indurlo a fargli cambiare aria.