Manchester United: cambiamenti in vista anche in società

Aria di rivoluzione per il Manchester United quest’estate, non solo da punto di vista tecnico con l’acquisto di nuovi calciatori, ma anche in ambito dirigenziale si sta studiando qualche cambiamento. I vertici dei Red Devils vorrebbero portare in società Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, e starebbero valutando quindi un approccio formale, lo riporta Sky Sports UK.



I DETTAGLI - Il nome di Ashworth è quindi in cima alla lista dei direttori sportivi, anche se ancora non è stato fatto nessun approccio formale. Si legge che il Newcastle sarebbe riluttante a lasciar andare il cinquantaduenne con facilità. Non sarà quindi facile portarlo a Manchester. I Red Devils vogliono rilanciarsi sotto tutti i punti di vista per tornare ai vertici del calcio inglese. Attualmente infatti sono sesti con 41 punti a -6 dal Tottenham quarto.