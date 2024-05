Manchester United: Casemiro in uscita, si cerca un club a cui cederlo

33 minuti fa



Il Manchester United vuole completare in estate una maxi-rivoluzione con tanti ex-big che potrebbero dire addio e che sono alla ricerca di un nuovo club. Fra questi c'è anche il centrocampista brasiliano Casemiro.



Classe 1992, ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026 e ha ancora due anni di contratto con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione in favore del club a a 22 milioni di euro lordi annui. Cifre folli per un giocatore che non sta avendo l'impatto che tutti speravano quando fu acquistato per 70 milioni dal Real Madrid.



Secondo quanto riportato da TeamTalk in Inghilterra ora i Red Devils stanno sondando il mercato alla ricerca di un club che possa acquistarlo, ma per ora le uniche idee arrivano dall'Arabia Saudita con l'Al Nassr dell'ex compagno di squadra al Real Madrid, Cristiano Ronaldo e dell'ex-Inter Marcelo Brozovic in pole position.