I media inglesi riportano di un possibile incontro nella giornata di domani tra la dirigenza del Manchester United ed Edinson Cavani per discutere del contratto. L'attaccante uruguaiano sarebbe pronto a rescindere il contratto per liberarsi già a gennaio. Sul 34enne ex PSG e Napoli è forte l'interesse del Barcellona e del Corinthians con la Juventus spettatrice interessata.