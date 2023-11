Fiore all'occhiello della campagna estiva, Rasmus Hojlund è arrivato al Manchester United con squilli di trombe. L'ex Atalanta è stato pagato 80 milioni ma il suo approccio con la Premier è stato da dimenticare. In Champions la storia è diversa con tre reti in tre presenze. In campionato invece il suo score è nullo: nelle otto partite di campionato l’attaccante ha generato 2,73 expected goals. Insomma, numeri alla mano, Hojlund avrebbe dovuto segnare almeno tre gol ma è fermo alla desolante quota di 0.