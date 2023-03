Dopo essersi visto respingere la prima proposta da circa 6 miliardi di euro, lo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani, terzo figlio dell’ex emiro del Qatar e fratello dell’attuale, presenterà una nuova offerta per comprare il Manchester United.- Il capitale arriverà dalla Nine Two Foundation, una società legata alla alla Qatar Islamic Bank della quale il Qatari Investment Authority - fondo sovrano del Qatar - è proprietario al 50%. Il presidente della Qatar Islamic Bank è il figlio di Hamad Bin Khalifa Al Thani, il l’ex emiro del Qatar che è stato anche capo del fondo sovrano del Paese. E il fratello dello sceicco Jassim, che si chiama Tamim Bin Hamad Al Thani, è l’attuale emiro del Qatar e proprietario del Psg. Il Qatar quindi è già a capo di un top club europeo, e secondo lo statuto Uefa due società con lo stesso propietario non possono partecipare alla stessa competizione (Champions League, per esempio).- Quindi? La Uefa sta valutando se modificare la regola, come confermato anche dal presidente Aleksander Ceferin al canale YouTube dell’ex bandiera dello United Gary Neville: “Non pensiamo solo al Manchester United. Abbiamo cinque o sei proprietari di club che vogliono acquistare un secondo club. Dobbiamo vedere cosa fare. Le opzioni sono che tutto rimanga così o che permettiamo loro di giocare nella stessa competizione. Non sono ancora sicuro. È vero che se sei il proprietario di due squadre e giocano nella stessa competizione puoi dire a una squadra di perdere perché vuoi che vinca l’altra. Ma secondo te, da ex calciatore, pensi sia così facile dire a un allenatore di perdere la partita perché l’altro vuole vincerla?”.