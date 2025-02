Dorgu, serata da incubo: pasticca con Onana e regala un gol, poi si fa espellere

Getty Images

Ilvive uno dei peggiori momenti della sua storia, lo ha ammesso anche Ruben Amorim, e che la stagione 2024/25 sia maledetta lo confermano i tanti errori che si vedono di partita in partita. L'ultimo per i Red Devils lo hanno combinato due vecchie conoscenze della Serie A:A Old Trafford, nella 27esima giornata della Premier League, lo United si gioca una partita molto delicata per scacciare anche qualche spauracchio di retrocessione che ha iniziato da qualche giorno a fare capolino. Lo fa contro l'Ipswich Town, 18esimo in classifica e alla disperata ricerca di punti per la salvezza. E in avvio di gara si porta anche inaspettatamente in vantaggio.

di gioco infatti l'Ipswich gela i tifosi che affollano gli spalti di Old Trafford nonostante la pioggia battente. Il gol lo segna, ma gli autori intellettuali sono Dorgu, arrivato dal Lecce nel mercato invernale per 30 milioni di euro più 7,5 di bonus, e Onana, prelevato nel 2023 dall'Inter per oltre 50 milioni.Su un lungo lancio dalla difesa ospite,

Onana si lamenta, Dorgu viene rincuorato dal compagno di squadra Yoro, Amorim si sbraccia in panchina: un altro errore grossolano da parte dei giocatori dello United.- Il Man United riesce a ribaltare il risultato già prima della mezz'ora di gioco sanando l'errore dei due: al 22' un autogol di Morsy riporta il risultato in parità, al 26' ci pensa un altro giocatore passato dalla Serie A, l'ex Juventus Matthijs de Ligt, a segnare il 2-1 e portare in vantaggio i Red Devils.- La partita sembra essersi messa sui giusti binari per lo United, ma al 43' Dorgu è nuovamente protagonista in negativo:, con l'ex Lecce che esce a testa bassa tra gli applausi di Old Trafford.

- Non finisce qui, perché i Red Devils pagano l'inferiorità numerica e nei minuti di recupero l'Ipswich Town pareggia i conti.