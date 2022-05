Continua la programmazione del Manchester United in vista della prossima stagione. Dopo l'ufficialità della guida di ten Hag, i Red Devils sfogliano la rosa di possibili candidati per rinforzare la rosa.



Considerando il budget ridimensionato, data l'assenza dalla Champions League, lo United sta valutando diversi profili a parametro zero. Tra i possibili candidati sono presenti Paulo Dybala (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Corentin Tolisso (Bayern Monaco), Christian Eriksen (Brentford), Boubacar Kamara (Marsiglia).