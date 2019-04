Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, il Manchester United sarebbe intenzionato ad ascoltare eventuali offerte in arrivo per Romelu Lukaku. All'allenatore Solskjaer è stata promessa una rosa competitiva, ma per far ciò è necessario finanziare il mercato, da cui la possibilità di cedere il centravanti belga. Su Lukaku si registrano gli interessi di Inter, PSG e Bayern Monaco.