Cristiano Ronaldo è tornato. Il portoghese ha giocato, da titolare, nell'amichevole del suo Manchester United contro il Rayo Vallecano. Niente gol però, CR7 è stato sostituito durante l'intervallo dopo una prestazione in cui è parso ben lontano dalla sua forma migliore. Poche occasioni e una condizione da rivedere. Normale amministrazione comunque per un giocatore di fatto ai primi minuti in stagione.



DIALLO - La gara, giocata all'Old Trafford, è terminata 1-1. A sbloccarla una vecchia conoscenza del nostro calcio, quel Amad Diallo, ex Atalanta. L'attaccante ha preso il posto proprio di Ronaldo e ci ha messo due minuti a segnare. Il pareggio spagnolo è arrivato con Alvaro Garcia al 57'.