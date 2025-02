Manchester United da retrocessione: mai così male dal 1974. Tutti i numeri di una crisi senza fine

Getty Images

Le sconfitte del Manchester United non fanno più notizie. I Re Devils cadono anche in casa del Tottenham e precipitano al quindicesimo posto, superati proprio dagli Spurs: dopo 25 giornate sono appena 29 i punti della squadra di Ruben Amorim. Una media quasi da retrocessione.

RETROCESSIONE - Pensare a un Manchester United in Championship sembra assurdo e, fortunatamente per i Red Devils, la classifica dice che sono 12 punti di vantaggio sull'Ipswich, terzultimo, dopo 25 partite. La squadra di Amorim, però, deve ringraziare il fatto che le ultime tre stiano facendo molto male, perché altrimenti correrebbero il rischio serio di rimanere invischiati in una clamorosa lotta per non retrocedere. Lo dicono i numeri: nelle ultime 12 partite lo United ha perso otto volte. Peggio hanno fatto solo il Leicester (9) e il Southampton (10), rispettivamente penultimo e ultimo.

PRECEDENTI - I numeri, però, rimangono molto preoccupanti. Quello contro il Tottenham è stato il dodicesimo k.o. in 25 partite. Peggio lo United aveva fatto solo nella stagione 1973/74, rimediandone ben 13. Quell'anno la stagione terminò proprio con la retrocessione, uno spettro che può essere scongiurato solo con una netta inversione di tendenza, ma anche grazie all'andamento a rilento delle ultime tre.

AMORIM - L'ex tecnico dello Sporting Lisbona non è riuscito a raddrizzare la stagione del Manchester. Nelle sue prime 14 partite in Premier League ha rimediato appena 14 punti, con ben otto sconfitte, come non accadeva dal 1958, quando il disastro aereo di Monaco decimò la squadra, con l'allenatore Matt Busby, che, rimasto ferito, venne sostituito da Jimmy Murphy, che rimediò otto k.o. nelle prime 14 gare.

NIENTE COPPE - Con questo rendimento e con ben 14 punti di ritardo dal Chelsea sesto, diventra davvero difficile immaginare un Manchester United nelle coppe europee la prossima stagione. Sarebbe la certificazione di uno dei periodi peggiori della storia della gloriosa squada inglese.