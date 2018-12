". La citazione dal sapore di motto popolare dice tanto, ma non tutto, sulla attuale situazione del Manchester United. A cinque anni e mezzo di distanza dall'ultima apparizione in panchina del colosso scozzese,(includendo la breve parentesi di Ryan Giggs) si sono avvicendati ad Old Trafford., quando Ole Gunnarguiderà la squadra a Cardiff.- Nel 2013 Sir Alex lasciò un club apparentemente in salute. Un club che lui stesso aveva modellato e forgiato a suo piacimento nei precedenti 26 anni, fino a renderlo una trasposizione in campo di se stesso.. Poche interferenze esterne e zero politiche di decentramento. In Inghilterra concordano in molti nel dire che quando Moyes arrivò a Manchester cinque anni fa, più che come allenatore fu assunto come vittima sacrificale: nessuno avrebbe potuto continuare a far girare gli ingranaggi di un marchingegno così ben oliato senza l'olio.. Una società assente e con modeste competenze in ambito calcistico (e spesso contestata dalla tifoseria) non è più stata compensata dalla presenza di un vero e proprio factotum in panchina., lasciando mano libera ai tecnici e intromettendosi, spesso, a sproposito. "Chi in società ha una qualifica per poter dire a Mourinho che non può comprare un centrale di difesa?", tuonava solo pochi mesi fa l'ex Gary Neville. La squadra è finita per diventare un pot-pourri di diverse scelte tattiche e - soprattutto - interpreti. Giocatori acquistati e strapagati, non per dar realizzazione a una precisa idea di gioco, ma per esaudire esigenze e richieste del momento. Una dimostrazione? Glilasciati in panchina (il cileno addirittura in tribuna) nella sfida dello scorso novembre contro lo Young Boys, vinta solo al 91', col serio rischio di essere estromessi dalla Champions League.- E mentre le rivali concentravano i propri investimenti sullo sviluppo di un valido settore giovanile, lo United è rimasto a guardare. Significativo è il caso diper garantirgli una migliore crescita.(come fanno invece il Chelsea con il Vitesse o lo stesso City con il Girona)sono, ad ora, gli unici due talenti prodotti dal vivaio ad aver raggiunto buoni livelli negli ultimi anni. Solskjaer ora farà il possibile, in attesa magari di un nuovo grande nome (Conte? Zidane?) per la prossima stagione. Ma una cosa è certa: i problemi dello United vanno risolti in primis fuori dal rettangolo verde.