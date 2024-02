Manchester United: due nomi per il futuro

Secondo quanto riporta The I. il Manchester United starebbe guardando già alla prossima stagione. In questo senso avrebbe messo nella lista dei desideri due giovani promesse, anch’esse in Premier League. Si tratta di Michael Olise del Crystal Palace e Jarrad Branthwaite dell’Everton.



I DETTAGLI- L’ala offensiva classe 2001 ha fin qui disputato in campionato 11 partite condite da 6 gol e 3 assist e potrebbe andare ad aumentare il tasso tecnico offensivo dei Red Devils, che è già composto da Rashford, Hojlund, Garnacho e anche Bruno Fernandes. Il difensore inglese classe 2002 è una delle rivelazioni dell’attuale campionato. Il suo acquisto potrebbe aiutare non poco lo United dal punto di vista difensivo, viste le difficoltà che sta avendo lontano da Madrid Varane e i problemi fisici di Lisandro Martinez. I contratti di entrambi i calciatori scadranno nel 2027, non sarà quindi semplice strapparli ai due club ,anche per importanza nello scacchiere tattico delle rispettive squadre.