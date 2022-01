Inizia a diventare al quanto spinosa la situazione Anthony Martial in casa del Manchester United. Ralf Rangnick, nel post partita della trasferta contro l'Aston Villa (2-2), ha dichiarato: "Martial non era presente perché non voleva essere della squadra". L'esterno francese ha replicato: "Non rifiuterò mai di giocare una partita con il Manchester United. Sono qui da sette anni e non gli ho mai mancato di rispetto e non mancherò mai di rispetto al club e ai tifosi ”.