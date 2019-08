Secondo quanto riporta il Telegraph, il Manchester United continua a fare muro e ha ribadito la sua volontà di non cedere il centrocampista classe '93 Paul Pogba, che resta nel mirino di Juventus e Real Madrid. In particolare, i blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 160 milioni di euro in caso di cessione di esuberi come James Rodriguez, Isco e Bale.