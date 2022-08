L'ex capitano del Manchester United, Gary Neville, ha attaccato Cristiano Ronaldo, dopo il post del portoghese in cui ha detto che tra qualche settimana dirà tutta la verità sul suo futuro. "Perché il più grande giocatore di tutti i tempi deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi dello United? Prenditi le tue responsabilità e parla. Il nostro club è in crisi e ha bisogno di veri leader. Lui è l'unico che può farlo e risolvere questa situazione!", queste le sue parole.