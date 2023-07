In attesa dei comunicati ufficiali, Mason Mount saluta i tifosi del Chelsea. Il centrocampista inglese lascia il club in cui è cresciuto e si trasferisce al Manchester United per 70 milioni di euro: "Credo che non siate sorpresi e penso che meritiate più di una semplice dichiarazione scritta. Quindi volevo dirvi quanto vi sono grato per tutto il supporto che mi avete dato in 18 anni. So che alcuni di voi non saranno contenti della mia decisione, ma è la cosa giusta a questo punto della mia carriera. Sono arrivato al Chelsea quando avevo sei anni e ne abbiamo passate tante insieme. Ho vinto tutto, sono stato giocatore dell'anno, ho vinto la Supercoppa, il Mondiale per club e l'indimenticabile notte in cui abbiamo vinto la Champions League. Vorrei ringraziare il centro di formazione per l'influenza che ha avuto su di me fin dalla tenera età. I dirigenti con cui ho lavorato, lo staff tecnico, tutti i miei compagni di squadra che negli anni sono diventati miei fratelli, e soprattutto voii. Vi auguro tutto il meglio"