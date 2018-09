Contro il West Ham, il Manchester United ha incassato la terza sconfitta stagionale in Premier League che, sommate a 3 vittorie e ad un pari, rendono questa la peggior partenza in campionato degli ultimi 20 anni. Non è bastato alla squadra di Mourinho della quale non ha fatto parte a sorpresa Alexis Sanchez, il bellissimo gol di tacco di Rashford, che ha accorciato le distanze al 71° dopo che Felipe Anderson e Yarmolenko avevano incanalato la partita per gli Hammers già nel primo tempo; poi ci ha pensato l'ex interista Arnautovic (allenato proprio dallo Special One in nerazzurro) a infierire sui Red Devils per il definitivo 3-1.



I sostenitori dello United presenti all'Olympic Stadium di Londra hanno manifestato tutto il disappunto per il difficile momento della squadra, prendendosela in particolare con l'allenatore portoghese che, dopo le polemiche con Pogba e la clamorosa eliminazione in Coppa di Lega per mano del Derby County di Lampard, torna nell'occhio del ciclone e rischia seriamente l'esonero. L'ombra di Zinedine Zidane, in Inghilterra nei giorni scorsi, è sempre più minacciosa.