Casemiro ha salutato il Real Madrid in conferenza stampa, mostrandosi subito pronto per la nuova avventura con il Manchester United, in Premier League: "Mia madre mi ha insegnato che non ci sono montagne che non puoi scalare . È così che affronto questo momento: sono come un diciottenne, giocherei stasera contro il Liverpool se potessi. Sono entusiasta della sfida, voglio lavorare per vincere ancora. Il club in cui andrò è uno dei più grandi del mondo e può competere con la grandezza del Real Madrid, anche se ora c'è distanza. Non ho parlato con Cristiano, spero che rimanga perché è uno dei migliori giocatori di sempre".