Erik ten Hag ha punito i suoi giocatori dopo che gli stessi hanno subito 7 gol dal Liverpool nella peggiore sconfitta della storia del Manchester United. Come riporta il Mirror, l'olandese li ha obbligati a starsene seduti in silenzio negli spogliatoi e ad ascoltare i festeggiamenti dei rivali Reds. Dure anche le parole che l'ex Ajax avrebbe pronunciato: 'Ascoltate quanto sono felici, usate le loro grida come motivazione perché una cosa del genere non capiti mai più".