Il Daily Mirror ci rivela quali sono i 4 nomi che Ole Gunnar Solskjaer ha inserito nella 'lista della spesa' in vista del mercato estivo del suo Manchester United. Il primo è Jadon Sancho, cresciuto peraltro nel vivaio dei rivali cittadini del City: per Sancho il Borussia Dortmund chiede oltre 100 milioni di euro. Il secondo nome è Callum Hudson-Odoi, l'astro nascente del Chelsea su cui è forte l'interesse del Bayern Monaco.



Gli altri due obiettivi di Solskjaer riguardano la difesa. Uno è Aaron Wan-Bissaka, terzino destro messosi in luce quest'anno nel Crystal Palace. L'altro è Kalidou Koulibaly, finito nel mirino di diverse big europee.