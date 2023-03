Harry Kane può lasciare il Tottenham a fine stagione. Secondo il Daily Star, in vista del prossimo mercato estivo il Manchester United sta preparando un'offerta da 80 milioni di sterline (circa 90 milioni di euro) per il centravanti della nazionale inglese, 30 anni il prossimo 28 luglio e in scadenza di contratto a giugno 2024.



Intanto i Red Devils sono al lavoro per blindare con un nuovo contratto un altro attaccante dell'Inghilterra in scadenza a giugno 2024: Marcus Rashford, classe 1997.