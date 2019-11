Dal cancro all'Europa League: è la favola di Max Taylor, difensore del Manchester United. In vista della sfida di giovedì contro l'Astana, infatti, Solskjaer lo ha convocato per la prima volta in prima squadra, aprendogli così le porte di un possibile esordio europeo a soli 19 anni. L'aritmetica qualificazione già ottenuta dai Red Devils, infatti, permetterà al tecnico di schierare diversi giovani. Nove mesi fa, infatti, Taylor era costretto a combattere la cruda realtà: un cancro al testicolo che lo tenne momentaneamente lontano dal campo. Pochi mesi dopo, però, la sua vittoria più grande, in seguito ad un immediato ciclo di chemioterapie, che gli ha permesso di tornare - lo scorso settembre - a vestire la maglia del Manchester United. Ed ora un regalo bellissimo: in attesa dell'esordio europeo...