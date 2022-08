L'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha criticato l'acquisto di Casemiro da parte del club:



"Penso che sarà molto difficile per un calciatore di 30 anni arrivare in un club in questo stato, ricaricarsi, ripartire e ricominciare. I 30 anni di età non sono un disagio eccessivo, ma penso che da un punto di vista economico il suo valore di rivendita futuro sia nullo. Tra il prezzo (circa 72 milioni di euro più 13 di bonus, ndr) e il fatto di essere uno dei giocatori più pagati della rosa, la cifra sarà vicina ai 100 milioni di euro. Se il club ne trarrà vantaggio, sarà stata una fortuna".