La frizzante scena musicale nata a Manchester nella seconda metà degli anni ’80 si fregiava di un nome inequivocabile: Madchester. La città, in declino economico e culturale dopo le pesanti riforme dell’epoca Thatcher, cercava di uscire dal grigiore che caratterizzava quei giorni grazie a quel briciolo di follia che, a volte, è necessaria per cambiare radicalmente il corso degli eventi. Oggi quella follia sembra davvero tornata. Questa almeno è l’impressione se si analizzano le spese pazze effettuate da Manchester City e Manchester United nel recente passato. L’ultima follia, in rigoroso ordine cronologico, è quella che i Red Devils stanno compiendo per Harry Maguire.



LA SCHEDA - Nato a Sheffield il 5 marzo del 1993, Harry Maguire è il tipico difensore inglese forte fisicamente, bravo in marcatura e nei contrasti aerei (altezza 194 cm) che difetta in velocità, quando e laddove gli si riesca ad andare via, e in fase di impostazione. Per il senso di posizione ricorda i difensori inglesi della generazione precedente a quella Ferdinand-Terry: Gary Pallister, Steve Bruce e Tony Adams per fare qualche esempio. Cresciuto nello Sheffield Wednesday, è approdato in Premier League nel 2014/15 con la maglia del Wigan e, nell’estate del 2017, è passato al Leicester per 17 milioni di euro. Dopo le ottime prestazioni offerte con la nazionale inglese al mondiale russo, la stagione 2018/19 ha consacrato Maguire come uno dei migliori centrali difensivi della Premier League.



MADCHESTER - Al termine di una estenuante trattativa durata quasi due mesi, il Manchester United ha chiuso l’accordo con il Leicester: alle Foxes andranno 89 milioni di euro. Come dicevamo, la trattativa è stata lunga ed estenuante. Ha vissuto momenti di stallo a causa della valutazione monstre del giocatore ed inserimenti improvvisi (del Manchester City). In principio, lo United avrebbe voluto acquistare Matthijs de Ligt, andato poi alla Juventus (manca l’ufficialità), ma appurata l’impossibilità dell’operazione ha accelerato per Maguire. Se le cifre saranno confermate, Maguire sarà il difensore più costoso nella storia del calcio inglese superando anche la spesa effettuata dal Liverpool per il difensore Virgil van Dijk. Nel caso dell’olandese ci si chiese se ne sarebbe valsa la pena e, 18 mesi dopo, la risposta è assolutamente affermativa. Ora ci chiediamo ancora, ne varrà la pena? Ai posteri l'ardua sentenza!