DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Manchester United-Fulham si può vedere in diretta tv esclusiva su Sky: verrà trasmessa per gli abbonati su Sky Sport Uno, al canale 201, e su Sky Sport 4K. I clienti Sky possono vedere il match utilizzando Sky Go, in streaming; in alternativa è possibile guardare United contro Fulham su NOW, sempre al canale 201. L'app e il sito possono essere utilizzati tramite telefono, tablet, computer, notebook, pc e cellulare.