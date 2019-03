Non solo il record di essere la prima squadra della storia della Champions League ad aver ribaltato un doppio svantaggio maturato in casa all'andata. Nella magica serata europea del Manchester United c'è stata anche la soddisfazione legata a Mason Greenwood.



Il giovanissimo attaccante, cresciuto nell'academy dello United, nella vittoriosa partita contro il PSG di ieri è entrato in campo all'87' per sostituire Ashley Young, ed è così diventato il più giovane giocatore nella storia dei Red Devils a giocare in Champions. A 17 anni e 156 giorni di età, Greenwood ha infatti battuto il precedente primato di Gerard Pique, che aveva esordito nella massima competizione europea per club contro il Fenerbahce l'8 dicembre 2004 a 17 anni e 310 giorni.



Una nuova medaglia da attaccare al petto di mister Solskjaer, che del resto sta facendo della fiducia ai giovani uno degli elementi caratterizzanti della sua gestione.