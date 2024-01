Manchester United, Hannibal Mejbri va al Siviglia: cifre e dettagli

Il Siviglia piazza il colpo a centrocampo: come riferito da Fabrizio Romano, è fatta per l'arrivo di Hannibal Mejbri dal Manchester United. Gli andalusi hanno convinto i Red Devils a lasciar partire il giocatore, nonostante la trattativa parallela con l'Everton.



Mejbri passerà dallo United al Siviglia in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro in favore degli spagnoli, il club di Manchester non si è riservato un'opzione per il contro-riscatto del giocatore. In questa stagione Hannibal ha collezionato 10 presenze con la squadra di Erik ten Hag, mettendo a segno un gol in Premier League (contro il Brighton il 16 settembre 2023).