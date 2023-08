È appena arrivato e già fa discutere: è Rasmus Hojlund, il nuovo bomber del Manchester United che l’ha rilevato a peso d’oro dall’Atalanta. Il danese non è ancora sceso in campo nelle amichevoli prestagionali e sta, giorno dopo giorno, diventando sempre più un caso a Old Trafford. Il problema? È infortunato.



KO - L’attaccante è arrivato in Inghilterra per 72 milioni di sterline più bonus ma non ha ancora trovato modo di esordire con la nuova maglia. Hojlund si sta infatti sottoponendo a cure per un problema alla schiena che rischia di tenerlo fuori per alcune settimane. Ma, secondo il Daily Mail, al Manchester United sta già scattando l'allarme: il problema infatti pare più serio. Il dolore alla schiena potrebbe essere dovuto a uno stress fisico, un sovraccarico che costringerebbe il giocatore a uno stop di due mesi.



FUORI FORMA - “Quando è disponibile giocherà, ma non ci aspettiamo che in così poco tempo sia in forma al 100%. Non è un infortunio grave ma non è ai livelli in cui sono gli altri giocatori in questo momento, quindi ora dobbiamo allenarlo. La prognosi è sempre difficile da dire, ma siamo fiduciosi e positivi”, ha spiegato Ten Hag.