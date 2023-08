L'avventura al Manchester United di Rasmus Hojlund non è ancora iniziata. Il centravanti arrivato quest'estate dall'Atalanta per 75 milioni di euro più bonus, ha sofferto nelle ultime settimane di problemi alla schiena che gli hanno impedito di esordire coi Red Devils. Nelle ultime ore Erik Ten Hag ha parlato, facendo riferimento al suo recupero in vista del match contro il Newcastle in programma domani alle 16: ​"È vicino al rientro. Oggi per la prima volta si è allenato con la squadra e ora mi aspetto che possa fare una settimana intera di lavoro. È molto vicino al rientro, ma non avverrà domani"