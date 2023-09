La famiglia Glazer toglierà il Manchester United dal mercato, perché le offerte ricevute non si avvicinano al prezzo richiesto per la cessione. Lo rivela il Daily Mail, citando fonti vicine alla famiglia americana, proprietaria dei Red Devils dal 2005 e che sembrava essere sul punto di uscire dal club dopo 18 anni.



La famiglia ha reso noto lo scorso novembre di essere aperta a offerte sia per il 100% del club, sia per la vendita di una quota che lasci ancora nelle loro mani una partecipazione considerevole. Come ricorda calcioefiennza.it, sono arrivate solo due manifestazioni di interesse: da parte dello sceicco Jassim del Qatar, che voleva rilevare l’intero club, e da parte di Sir Jim Ratcliffe, la cui offerta avrebbe lasciato ai Glazer una quota di minoranza.



Fonti vicine a questi potenziali investitori hanno fatto sapere che gli interessati sono stati negativamente colpiti dalle posizioni dei Glazer, dopo molteplici giri di offerte.



Come si legge sul Daily Mail, la volontà dei Glazer sarebbe quella di rimettere il club nuovamente sul mercato nel 2025, quando gli attuali proprietari sperano che fattori finanziari e “ambientali” possano attrarre più offerenti.