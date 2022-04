Sarà un'estate di grandi cambiamenti al Manchester United, quattro tra i giocatori più pagati andranno via a parametro zero liberando risorse per il mercato. Secondo il Mirror, nessuno tra Paul Pogba (corteggiato dalla Juventus), Edinson Cavani, Juan Mata e Jesse Lingard rinnoverà a fine anno il proprio contratto. I Red Devils risparmieranno circa 4 milioni al mese per gli stipendi, soldi che la dirigenza potrà reinvestire per rinforzare la squadra.