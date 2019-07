Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Manchester United, oggi ai Los Angeles Galaxy, ha parlato ai microfoni della BBC del futuro di Paul Pogba, assistito dal suo stesso agente, Mino Raiola: “Penso che non abbia senso tenerlo se non vuole rimanere. Devi lasciarlo andare se vuole giocare altrove e prendere qualcuno che vuole venire. Non vuoi nel tuo club un giocatore che non vuole restare. È una situazione complicata. La cosa migliore è capire cos’è meglio per il club”. Il centrocampista francese piace a Real Madrid e Juve.