Il periodo peggiore della carriera di Jadon Sancho è stato sicuramente quello al Manchester United. Tornato al Borussia Dortmund in prestito sta riiniziando a far vedere sprazzi di grande classe che aveva mostrato nella sua prima esperienza in Germania (una rete e 2 assist in 8 presenze nel campionato tedesco). Con ogni probabilità in estate sarà quindi ceduto dal club inglese. In quest'ottica il Borussia Dortmund starebbe valutando due possibilità principalmente per tenere il giocatore inglese il cui contratto con i Red Devils scadrà nel 2026, lo riferisce il DailyMail.

Infatti si legge che i gialloneri starebbero valutando due possibilità per continuare a godere delle prestazioni del calciatore(13 reti in 31 presenze stagionali), già accostato in passato ai Red Devils.