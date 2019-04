Come rivela Metro.co.uk, Ole Gunnar Solskjaer non potrà sapere prima di fine stagione quanto potrà spendere il Manchester United nella campagna acquisti estiva. L'allenatore dei Red Devils ha infatti avuto un incontro col CEO del club Ed Woodward, da cui è emersa una sola certezza: tutto dipende dalla qualificazione in Champions League. Se lo United centrerà l'obiettivo, allora Solskjaer avrà a disposizione un surplus di almeno 60 milioni di euro. In caso contrario, dovrà accontentarsi di un budget limitato.