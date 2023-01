Harry Maguire è in uscita dal Manchester United. Il difensore è stato messo ai margini da ten Hag e ha ricevuto un'offerta dall'Aston Villa. A consigliarlo ora è l'ex bandiera Rio Ferdinand: ‘Fossi in lui, mi cercherei una nuova squadra. Quando il tuo allenatore ti ha fatto più volte capire che non ti reputa tra i due migliori centrali in campo, devi andartene e giocare regolarmente per un altro team'.