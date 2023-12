L'edizione odierna del Daily Mail Online, fa chiarezza sui piani di mercato del Manchester United, attualmente 7° in classifica. Secondo il tabloid inglese, il direttore sportivo del club, John Murtough, è volato in Arabia Saudita per iniziare a parlare con le squadre locali per possibili cessioni nel mercato di gennaio. I candidati a lasciare il Manchester United, ad oggi, sono Casemiro, Raphael Varane, Jadon Sancho e Anthony Martial.