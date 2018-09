Il duro confronto in allenamento tra Paul Pogba e José Mourinho continua ad alimentare discussioni. Secondo il Daily Star, il tecnico del Manchester United ha criticato il centrocampista ex Juventus per il video pubblicato sui social network dalla tribuna di Old Trafford, dopo la sconfitta dei suoi compagni di squadra con il Derby County. Nel filmato Pogba rideva spensierato, un atteggiamento che non è piaciuto all'allenatore.