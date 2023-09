In aria di fare la sua prima apparizione a Old Trafford con il Manchester United nella partita di Carabao Cup di questa sera, Sofyan Amrabat poteva vestire però un'altra illustrissima maglia del campionato inglese, nel corso dell'ultima estate. Come raccontano alcune fonti dall'Inghilterra, infatti, il centrocampista marocchino è stato distante solo poche ore dal diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Klopp aveva personalmente chiamato il 27enne per cercare di convincerlo ma c'è di più: United Confidential rivela che Klopp era a un soffio dal prenderlo fino a quando un intoppo dell'ultimo minuto ha bloccato l'accordo e il Liverpool ha invece ingaggiato Ryan Gravenberch dal Bayern Monaco per 34 milioni di sterline. Il problema sarebbe sorto per qualche problemino fisico palesato da Amrabat, che ha fatto virare i Reds sull'olandese.