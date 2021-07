Raphael Varane e Kieran Tippier sono sempre più vicini a vestire la maglia del Manchester United. Secondo il Sun, le trattative per portare in Inghilterra i due difensori sono in fase di chiusura, con gli annunci che dovrebbero arrivare massimo settimana prossima. Il difensore francese, che da tempo aveva dichiarato al Real Madrid la sua intenzione di cambiare aria, si trasferisce per circa 50 milioni di sterline, mentre il terzino dell'Atletico Madrid torna in Inghilterra per circa 18 milioni di sterline. Nei piani di Solskjaer questi due innesti dovrebbero far fare il definitivo salto di qualità alla sua difesa.