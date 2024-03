Manchester United: in estate sarà cessione per Sancho

Il futuro di Jadon Sancho sarà con ogni probabilità lontano dal Manchester United. Attualmente ha fatto ritorno al Borussia Dortmund in prestito, club che lo aveva lanciato nel grande calcio, ma vista la sua esperienza ai Red Devils il club avrebbe deciso di venderlo quest'estate al suo ritorno a prescindere la prossimo tecnico che siederà sulla panchina dello United, lo riporta Football Insider.



I DETTAGLI - In questa stagione ha disputato 7 partite senza segnare gol ma fornendo 2 assist, mentre in Champions League ha giocato una partita. Siamo lontani dal suo periodo migliore, in cui veniva considerato un potenziale campione. Adesso invece sembra che il Manchester United possa fare a meno di lui , visto anche la crescita di Garnacho, diventato ormai un titolare della squadra di Ten Hag.