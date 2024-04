Manchester United, in tre già certi dell'addio: la Serie A osserva

un' ora fa



Il Manchester United 2024/25 sarà il primo della nuova gestione Ratcliffe e inevitabilmente porterà con sé una inevitabile mini rivoluzione. Tanti dei giocatori attualmente in rosa e probabilmente anche l'allenatore Erik Ten Hag lasceranno i Red Devils in estate e ci sono già 3 profili che sono già certi dell'addio.



Si tratta secondo Sky Uk di Sofyian Amrabat, che non sarà riscattato e che tornerà alla Fiorentina, di Raphael Varane, classe '95 che ha ancora un anno di contratto rimasto, e soprattutto di Anthony Martial, centravanti classe 1995 in scadenza di contratto e che si sta offrendo a parametro zero in Italia a Juventus e Inter. Tutti e tre i profili sono appetibili per i club di Serie A anche se con lo United hanno toccato quote di ingaggi incredibilmente elevati.