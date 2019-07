Come riporta Sky Sports, l’agente di Bruno Fernandes è volato a Manchester per incontrare la dirigenza dello United. L’obiettivo è quello di trovare un accordo per il passaggio del giocatore dallo Sporting Lisbona ai Red Devils. La compagine lusitana valuta Fernandes 60 milioni di euro. Sul giocatore è forte l'interesse di Tottenham, Inter e Roma.