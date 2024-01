Manchester United interessato alla stella del Crystal Palace

Secondo quanto riporta il Daily Star il Manchester United sembra intenzionato a portare in estate ad Old Trafford la stella del Crystal Palace Micheal Olise, rivelazione dell'attuale campionato inglese con 5 reti e un assist in 9 presenze. Si legge inoltre che sembrano intenzionati a inserire anche Aaron Wan-Bissaka come possibile contropartita, per il terzino inglese sarebbe un ritorno nel club che lo ha lanciato nel grande calcio.