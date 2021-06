Con la trattativa per Sancho in chiusura, il Manchestr United può iniziare a lavorare per rinforzare anche gli altri reparti. Per la mediana il Mirror fa il nome di Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes, considerato uno dei maggiori prospetti del calcio francese. Il ragazzo ha il contratto in scadenza il prossimo anno e l'interesse delle grandi squadre di tutta Europa hanno convinto il suo club ad ascoltare offerte per non perderlo a zero il prossimo anno. Tra queste ci sarebbero appunto i Red Devils, alla ricerca di un centrocampista per alzare il livello del reparto.