Il Manchester Evening News fa il punto sulla situazione portieri in casa Manchester United. L'acquisto di Tom Heaton infatti è il chiaro segnale che uno tra Henderson e De Gea è prossimo all'addio. L'indiziato numero uno è proprio il portiere spagnolo, che nelle ultime stagioni ha fornito prestazioni ben al disotto degli standard ai quali ci aveva abituato. Inoltre lo stesso Solskjaer ha affermato che gestire due portieri del livello di Henderson e De Gea è insostenibile. L'inglese, che sta recuperando dall'infortunio all'anca che non gli ha permesso di partecipare ad Euro2020, sembrerebbe essere la prima scelta dell'allenatore, ma l'alto ingaggio dello spagnolo rende difficile un suo piazzamento. Per questo i red devils stanno seriamente valutando l'opzione di lasciarlo partire in prestito.