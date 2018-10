La Juve supera l'esame di maturità di Old Trafford: bella, netta vittoria in casa del Manchester United. L'unico neo va ricercato nell'incapacità di chiudere la partita già nel primo tempo, fattore che porta alla sofferenza finale. E' la notte di Dybala, non di Ronaldo nè di Pogba. E' la notte di Pjanic, Matuidi, Bonucci e Chiellini. E' la notte di Allegri e non di Mourinho. Queste le pagelle di Calciomercato.com: ci pensa lui a limitare i danni nel primo tempo: quando attacca sa far male, in difesa si arrangia5: un po' macchinoso: sembra il meno peggio là dietro, ma i pericoli arrivano tutti dalla sua sinistra: un disastro, dalla sua parte la Juve affonda come vuoledisorientato, sa sempre come trattare la palla ma in questo United è relegato al lavoro sporco. Il palo gli nega il più classico dei gol dell'ex: un duro, è facile capire perché per anni Allegri lo abbia inserito tra i principali obiettivipalla al piede infiamma Old Trafford, ma si spegne sempre facilmenteconvince Mourinho a confermare il 4-2-3-1, però non si vede mai: fuori partita, non limita Cancelo né lo impensieriscenon gli arriva un solo pallone giocabileAll.questo United è troppo brutto per essere vero. La sensazione è che la squadra non lo segua più. Nella ripresa la reazione arriva, ma fare peggio del primo tempo era forse impossibile. Alla fine risponde ricordando ai tifosi della Juve il triplete mentre la partita scorre: lo fa con le tre dita, ma ciò che conta stasera sono solo i punti conquistati dai bianconeri. Sempre tre.spettatore a Manchester per oltre un'ora, anche fortunato quando gli sbatte addosso la palla dopo il palo di Pogbaè un attaccante aggiunto, è sempre dalla sua parte che nascono i pericoli per lo United anche se nella ripresa commette una serie di ingenuità proprio palla al piede (42' s.t.stavolta non sbaglia niente in marcatura, l'intervento su Martial a inizio ripresa vale come un gol. Un po' distratto in fase di impostazione, ma non paga dazioun'altra prestazione senza fronzoli e senza sbavature, leader: Young gli crea più grattacapi di Rashford, la sua è una prova di grande sostanza in ogni casose Allegri opta per la continuità il merito va ricercato nella sua crescita, anche in allenamento. Se Cancelo può spingere senza soluzione di continuità è anche grazie al suo lavoro nella doppia fase. In crescita, anche se dopo un'ora di gioco va evidentemente in debito d'ossigeno, un paio di palloni regalati allo United lo testimoniano: totale, imposta e ruba palla, comanda il gioco della Juve e detta i tempi del pressingdovrebbe essere l'interno sinistro, finisce per coprire in ogni zona del campo. E vince il duello con Pogba, anche usando le cattive se necessario: vince una maglia da titolare, tra le punte esterne della Juve è quello che fornisce maggiori garanzie in fase di copertura, negli ultimi trenta metri però sbaglia spesso i tempi della giocata (37' s.t.: accoglienza da leggenda per lui, a Manchester ancora lo rimpiangono. Dà il cinque a un invasore di campo a partita in corso, regala il selfie a gara concluda ad un altro, è ovunque in questa città. In campo lascia la sensazione di poter andare in gol quando vuole, la prestazione a conti fatti è però solo normale. Solo il fatto di averlo consente alla Juve di puntare alla Champions senza paura: basta lasciarlo libero di avvicinarsi alla porta (e a Ronaldo) che trova la via della rete, quinto gol stagionale e quarto in Champions per lui. Ciò nonostante non cede il ruolo di regista aggiunto, scendendo a prendere la palla anche nella propria metà campo quando il momento lo richiede. Quando esce scuota la testa, stavolta forse ha ragione lui (All.la Juve è forte, fortissima. Vince e gioca bene, nonostante ci sia ancora qualcuno che non lo voglia ammettere. Non è sempre così, per carità. A Manchester sì però. Anche senza Khedira, Emre Can e Mandzukic. Mai la Juve è stata così pronta in questa fase della stagione, così bella, così forte. Grande nota (non) a margine: il calo in termini di lucidità della ripresa va affrontato e possibilmente risolto.