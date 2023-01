Il Manchester United valuta i profili per rinforzare l'attacco, ormai orfano di Cristiano Ronaldo. Il club inglese lavora su diverse piste e, stando a quanto riportato dall'Evening Standard, una di queste porta a Harry Kane. Il giocatore inglese è in cima alla lista dei Red Devils in caso di addio al Tottenham. Altri nomi tenuti in considerazione sono quelli di Wout Weghorst, ma anche Benjamin Sesko e Victor Osimhen.