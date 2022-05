Tanti i profili analizzati da parte dell'allenatore del Manchester United, ten Hag, per aumentare la qualità della propria rosa. Stando al Mirror, i Red Devils, considerando le difficoltà varie per arrivare a obiettivi come Aurelien Tchouameni e Declan Rice, avrebbero individuato in N'golo Kanté il profilo ideale da integrare in squadra. Il centrocampista francese, classe 1991, in stagione ha raccolto 24 presenze, segnando 2 reti. Il numero 7 ha un contratto in scadenza con il Chelsea nel 2023.