Cinquantotto punti in 37 giornate, mai così male, mai così pochi punti.- in epoca moderna -Eliminati subito in Coppa di Lega e al quarto turno di FA Cup contro il Middlesbrough mentre in Champions League, i Red Devils sono stati sconfitti dall'Atletico Madrid agli ottavi. Competizione da cui non potranno uscire il prossimo anno,Naturale conseguenza di una stagione folle, tra il cambio in panchina a novembre,e le polemiche dentro e fuori dal campo legate a Cristiano Ronaldo. Lui, il giocatore che era tornato a Manchester a fine agosto dalla Juventus per consentire alla squadra di fare quel passo in avanti per tornare a vincere e competere ai massimi livelli. Le premesse c'erano tutte, il secondo posto in campionato della passata stagione e la finale - se pur persa - di Europa League, sembravano la base giusta su cui inserire il fuoriclasse portoghese.C'è una cosa positiva nel fallimento United;E forse anche per questo, la dirigenza ha sceltoIl tecnico olandese lascerà l'Ajax dopo cinque stagioni, condite da altrettanti trofei e la grande cavalcata in Champions League nel 2019, dove sfiorò la finale dopo aver eliminato il Real Madrid e la Juventus. Era la Juve di Cristiano Ronaldo, al suo primo anno in bianconero eRonaldo, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non può essere soddisfatto della sua seconda avventura a Manchester., competizione che ha vinto cinque volte - la prima proprio con i Red Devils nel 2008 - e in cui si è proclamato re negli anni a Madrid, diventandone il miglior marcatore di sempre. Sarà lui a dover sciogliere le riserve sul futuro ma forse non potrà farlo da solo.Una domanda che al momento non ha ancora risposta ma a cui l'allenatore dovrà darne una a breve, ogni mossa del club sarà inevitabilmente condizionata dal futuro di Ronaldo.A prescindere da CR7, alcuni addii sono già sicuri, come quello di. Gli ultimi due, anche se lasceranno Manchester a zero, libereranno risorse importanti grazie al risparmio sugli stipendi.La riduzione degli ingaggi e le partenze di giocatori con stipendi importanti, potranno solo in parte far recuperare gli introiti che non arriveranno dalla massima competizione europea. Non solo,aldilà della questione strettamente economica. La storia del Manchester resta, la garanzia di un presente da protagonista ai massimi livelli del calcio mondiale no. Ecco allora che- obiettivo numero uno a centrocampo dei Red Devils - che ha il desiderio di partire anche e soprattutto per giocare la Champions League, su cui c'è la concorrenza di Psg e Juventus. Grandi cambiamenti ci saranno anche nel reparto offensivo,, anche lui come Ronaldo in scadenza nel 2023.Il passaggio di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City può aiutare, essendoci ora una concorrenza in meno per l'uruguaiano.e che potrebbe portarsi con sé per sentirsi nella sua nuova casa, un po' più a casa.